Milan-Parma fallo di Troilo su Bartesaghi L’amara verità di Sabatini | Se avesse simulato come Bastoni …

Durante la partita tra Milan e Parma, un fallo di Troilo su Bartesaghi ha suscitato discussioni tra gli esperti. Sabatini ha sottolineato come l’azione avrebbe potuto essere punita con un calcio di rigore, se fosse stato simulato come invece ha fatto Bastoni in un’altra occasione. Il commentatore ha anche criticato le decisioni arbitrali, evidenziando come alcune contribuivano a determinare l’andamento del match. La discussione si concentra sulla correttezza delle valutazioni in campo.

Nei minuti finali di Milan-Parma si registra un episodio molto dubbio nell'area di rigore rossonera. Troilo colpisce di testa e insacca la palla in rete, ma Piccinini annulla tutto per un presunto blocco di Valenti su Maignan. Il Var richiama l'arbitro che, dopo aver riguardato a lungo l'azione, convalida il gol. Resta però un elemento non valutato: nel tentativo di colpire il pallone, il difensore argentino si appoggia con entrambe le mani sulla schiena di Bartesaghi, alimentando ulteriori sospetti sulla legittimità della rete. In merito alla vicenda si è espresso anche Sandro Sabatini nell'ultimo appuntamento con 'Pressing', programma televisivo in onda su Canale 5.