Milan-Parma Adani non ha dubbi | Troilo commette fallo su Bartesaghi È morto anche il Var

Durante il match tra Milan e Parma, l’arbitro ha assegnato un rigore che ha scatenato discussioni, poiché molti ritengono che Troilo abbia commesso fallo su Bartesaghi. Adani ha commentato la decisione, sottolineando che il Var non è stato utilizzato correttamente e che l’episodio avrebbe meritato una revisione. La scena ha diviso gli spettatori, alcuni convinti che ci fosse stato un errore evidente. La partita si è conclusa con questa decisione controversa.

Nei minuti finali di Milan-Parma c'è stata una decisione arbitrale che ha generato diverse polemiche. All'80' minuto, Troilo segna di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma l'arbitro annulla la rete per un blocco di Valenti su Maignan. Dopo un lungo check del Var, il direttore di gara viene richiamato al monitor. Piccinini convalida il gol del Parma, non ravvedendo più alcun fallo di Valenti su Maignan. Peccato che, però, Troilo abbia saltato con entrambe le mani sulla schiena di Bartesaghi, per una rete che sarebbe stata comunque da annullare per il secondo fallo nell'azione, neanche preso in esame alla 'on field review'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Parma 0-1 (90?): Troilo segna (con fallo su Maignan). Sconfitta pesanteTroilo ha segnato il gol decisivo al 90° minuto, provocando la sconfitta del Milan in un match deciso da un fallo su Maignan.

Troilo segna, ma c’era fallo su portiere? Proteste rossonere in Milan-ParmaDurante Milan-Parma, Troilo ha segnato un gol che ha scatenato polemiche per un presunto fallo su un portiere avversario.

