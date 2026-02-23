Milan oltre agli acciacchi c' è un problema | Leao e Pulisic fanno fatica insieme i motivi

Leao e Pulisic hanno faticato a trovare sintonia durante la partita contro il Parma, a causa dei loro infortuni recenti. La loro difficoltà nel collaborare deriva dalla condizione fisica ancora fragile, che limita la fluidità negli scambi e nelle scelte offensive. I due attaccanti, entrambi reduci da problemi muscolari, non sono riusciti a creare molte occasioni pericolose. La squadra dipende ancora dalla ripresa completa dei due titolari per migliorare la fase offensiva.

A dodici partite dalla bandiera a scacchi, il progetto originario resta nulla più di un’idea intrigante, stuzzicante e sicuramente promettente. Ma, appunto, soltanto un’idea. Perché un conto sono le aspettative e le premesse, un altro quello che poi avviene sul campo. Rafa Leao e Christian Pulisic avranno bisogno di altro rodaggio, di affiatamento migliore e un’intesa più viva per poter formare davvero una coppia d’attacco degna delle loro potenzialità. Era il tandem titolare designato in estate per dare al Diavolo una fase offensiva di alto livello. Giocatori che insieme erano – legittimamente - considerati in grado di scardinare qualsiasi difesa, di agevolare gli inserimenti dei compagni, di fare gol e allo stesso tempo di creare quelli altrui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Rafael Leao e Christian Pulisic tornano a giocare insieme in attacco, dopo aver raramente condiviso il campo questa stagione.

