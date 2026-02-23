Milan Loftus-Cheek operato | starà fuori due mesi

Loftus-Cheek si è sottoposto a un intervento chirurgico a causa di un infortunio al tendine d’Achille. L’operazione, avvenuta ieri, ha richiesto un lungo periodo di recupero di circa due mesi. La sua assenza rappresenta un problema per il reparto offensivo del Milan, che dovrà trovare alternative in vista delle prossime partite. La squadra si prepara a gestire questa perdita e a pianificare le prossime mosse.

Milano, 23 febbraio 2026 – Quando piove, grandina. Un detto che sembra ben funzionare per descrivere il momento attuale del Milan. I rossoneri, reduci dalla sconfitta interna con il Parma, sembrano aver perso definitivamente il contatto con l’Inter, i cugini ormai lanciati verso la conquista del loro ventunesimo scudetto. A scurire ulteriormente gli orizzonti c’è l’infortunio subìto dal centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, uscito dopo pochi minuti del match contro gli emiliani, in seguito a uno scontro di gioco con il portiere avversario Edoardo Corvi. La situazione è apparsa grave sin dalle prime battute, la mezzala ex Chelsea, seppur cosciente, è stata costretta ad abbandonare il campo in barella con i denti rotti e una frattura alla mascella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Milan, shock Loftus-Cheek: operazione d’urgenza e due mesi di stopRuben Loftus-Cheek si è infortunato durante una sessione di allenamento, a causa di una caduta accidentale che ha causato una frattura al volto.

Milan, tegola Loftus-Cheek: operazione alla mascella e stop di due mesiRuben Loftus-Cheek si è sottoposto a un intervento alla mascella dopo un infortunio durante l’allenamento, che lo terrà fuori dal campo per almeno due mesi.

