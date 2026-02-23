Milan il Parma condanna i rossoneri Addio Scudetto | arbitro colpevole? Le opinioni sulla gara e non solo

Il Milan perde punti contro il Parma, che attribuisce alla direzione di gara una decisione controversa. La squadra rossonera ha accusato errori arbitrali che hanno influenzato il risultato finale, alimentando discussioni tra tifosi e analisti. La partita ha acceso il dibattito sulla correttezza delle decisioni prese in campo e sul loro impatto sulla corsa allo scudetto. La vicenda si aggiunge alle tensioni tra le due squadre e alle valutazioni sull’operato degli arbitri.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 23 febbraio 2026. Non può essere altrimenti vista la fragorosa sconfitta del Milan contro il Parma di ieri sera. Dopo il k.o. accompagnato da mille polemiche, i rossoneri sembrano destinati a salutare i sogni di una rimonta Scudetto ai danni dell'Inter capolista. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. Partiamo dalle polemiche legato all'arbitro Piccinini e il VAR. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola sottolinea un forte malumore del mondo Milan per gli ennesimi errori nei confronti del Diavolo.