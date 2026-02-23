Milan Ambrosini | Contro il Sassuolo il gol di Pulisic era stato valutato diversamente

Massimo Ambrosini evidenzia che, nel match tra Milan e Sassuolo, il gol di Pulisic è stato valutato in modo diverso rispetto ad altre situazioni simili. L'ex calciatore del Milan spiega che in quella circostanza, l'arbitro ha preso una decisione differente rispetto a quanto accaduto in precedenza. Ambrosini sottolinea l'importanza di applicare regole chiare e uniformi durante le partite. La discussione riguarda l'interpretazione delle azioni in campo e il loro impatto sulla partita.

"Contro il Sassuolo il gol di Pulisic era stato valutato diversamente. La sensazione è che l’arbitro l’avesse annullato per quell’eventuale fallo sul portiere, tant’è che nella comunicazione dice “non commette fallo sul portiere”. Se poi al VAR hanno valutato anche l’intervento di Troilo (su Bartesaghi, ndr) non lo so. Per me era più un contatto quello di gioco quello di Troilo. Si salta lì, poi è chiaro che se Bartesaghi si abbassa lui fa ponte perché Bartesaghi non reagisce al salto, non è stato un affossamento quello. Più complicata la valutazione sul portiere, è complicato avere un’oggettività. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Moviola Milan Sassuolo, Marelli: «Gol Pulisic regolare? Rigore negato ai neroverdi»L'analisi di Luca Marelli sulla moviola di Milan-Sassuolo evidenzia episodi chiave, tra cui il gol regolare di Pulisic e il rigore negato ai neroverdi.

Marchegiani dopo Milan-Sassuolo: “Gol annullato a Pulisic? Candé si lascia cadere”Luca Marchegiani analizza il match di ieri tra Milan e Sassuolo, concentrandosi sul gol annullato a Christian Pulisic al 57'.

MILAN-PARMA Ambrosini: Contro il Sassuolo il gol di Pulisic era stato valutato diversamente.

Ambrosini su Milan-Parma: Il goal di Troilo? Non è evidente errore, perché il var interviene? Non dico che Maignan doveva buttarsi, ma è troppo passivoMassimo Ambrosini, ex-centrocampista del Milan e della Nazionale, ha commentato a Dazn la sconfitta subita dai rossoneri contro il Parma nella gara giocata alle 18 a San Siro e decisa dal discusso ... calciomercato.com

Ambrosini: Gol Parma? Non c’erano gli estremi per andare a rivederla al VAR, l’arbitro…Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimo Ambrosini ha commentato così l'episodio che ha portato al gol del Parma contro il Milan ... msn.com

