Middlesbrough-Leicester martedì 24 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il Middlesbrough ha subito due risultati deludenti, tra cui una sconfitta contro la capolista Coventry, dopo aver conquistato sei vittorie consecutive. La causa principale è stata una prestazione insufficiente in attacco che ha impedito di ottenere i punti necessari. La squadra si prepara ora alla sfida contro il Leicester, cercando di risalire la china e recuperare fiducia in vista delle prossime partite. La partita si giocherà martedì sera alle 20:45.

Dopo sei vittorie di fila in campionato che lo hanno portato al secondo posto in classifica, il Middlesbrough ha perso lo scontro diretto contro la capolista Coventry e poi si è fatto imporre lo 0-0 in casa dal modesto Oxford United. La prestazione degli uomini di Kim Hellberg non è stata così negativa, con un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

