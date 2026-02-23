Middlesbrough-Leicester martedì 24 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il Middlesbrough, che aveva vinto sei partite consecutive, subisce due sconfitte e un pareggio che fermano la sua rincorsa in campionato. La sconfitta contro la capolista Coventry e il pareggio con l'Oxford United in casa hanno ridimensionato le sue ambizioni di salita. La squadra si prepara ora alla sfida contro il Leicester, che mira a consolidare la propria posizione in classifica. La partita si gioca martedì 24 febbraio alle 20:45.

