Microsoft raddoppia i costi per aggiornamenti Windows obsoleti | cosa

Microsoft ha aumentato i prezzi degli aggiornamenti per Windows obsoleti, rendendo più costoso mantenere le vecchie versioni del sistema. La causa di questa decisione deriva dalla volontà di incentivare le aziende ad adottare le versioni più recenti di Windows. Da ora in poi, le imprese che vogliono continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza devono pagare di più, anche se usano versioni ormai fuori supporto. Questa scelta cambia le spese per molte aziende che usano Windows più vecchi.

Microsoft ha annunciato l’estensione del programma Extended Security Update (ESU) a nuove edizioni di Windows 10, introducendo opzioni a pagamento per le aziende che utilizzano versioni obsolete del sistema operativo. Una scelta che potrebbe costare caro, che i costi per mantenere la sicurezza dei dispositivi obsoleti raddoppieranno ogni dodici mesi. Le nuove edizioni coinvolte includono Windows 10 Enterprise LTSB 2016, Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB e Windows Server 2016, con scadenze ufficiali rispettivamente al 13 ottobre 2026 e al 12 gennaio 2027. Il programma ESU, attivato per Windows 10 dopo la fine del supporto ufficiale a ottobre 2025, rappresenta l’unico metodo ufficiale per continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

