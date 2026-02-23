Michelle Hundley Smith ritrovata viva dopo 24 anni | la mamma scomparsa nel 2001 ora chiede di non essere cercata

Michelle Hundley Smith è stata ritrovata viva nel North Carolina dopo 24 anni, causa di una scomparsa misteriosa nel 2001. La donna, che ora chiede di non essere cercata, ha riacceso l’attenzione sulla lunga assenza. La famiglia, sorpresa dall’insolito ritrovamento, ha scoperto che Michelle viveva in una comunità isolata e desidera mantenere il suo silenzio. La vicenda si chiude con un’ultima richiesta di rispetto per la sua privacy.

L’incredibile ritrovamento nel North Carolina. Viva. Dopo ventiquattro anni. La storia di Michelle Hundley Smith, scomparsa nel dicembre 2001 dalla North Carolina, sembrava destinata a restare un cold case doloroso, uno di quei fascicoli impolverati che le famiglie non smettono mai di aprire. E invece no. Il 20 febbraio scorso l’ufficio dello sceriffo della Rockingham County ha annunciato che la donna, oggi 62enne, è stata rintracciata in una località segreta dello Stato: «Viva e vegeta», hanno precisato le autorità. Ma con una richiesta chiara: non rivelare la sua attuale ubicazione. Una notizia che prima accende la speranza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

La mamma di 3 figli scomparsa nel nulla e ritrovata viva dopo 24 anni: si è fatta una nuova vitaUna donna madre di tre figli scompare senza lasciare tracce e viene ritrovata viva dopo 24 anni, grazie a un cambiamento di identità.

“Non sapeva di essere stata rapita”: scompare nel nulla a 3 anni, viene ritrovata viva dopo 41 anni grazie a una segnalazione anonima. La storia di Michelle NewtonUna storia di scomparsa e speranza che attraversa decenni: Michelle Newton, rapita a soli tre anni nel 1983, scompare nel nulla lasciando un vuoto incolmabile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Esce a fare la spesa e scompare, la ritrovano viva 25 anni dopo ma scoprono che ha una nuova vita: Non cercatemi piùMichele Hundley Smith, scomparsa nel 2001, ritrovata viva. La figlia: 'Sono felice e arrabbiata, ho il cuore spezzato' ... ilfattoquotidiano.it

Chi è Michele Lyn Hundley Smith, la mamma di 3 figli del North Carolina scomparsa nel 2001 e ritrovata viva oggi: la storia, la scomparsa, la svoltaLa sera del 9 dicembre 2001 Michele Lyn Hundley Smith saluta i figli, dice che va a fare un po’ di shopping di Natale ed esce di casa con il suo minivan verde. Da quel momento, per la sua famiglia, è ... alphabetcity.it