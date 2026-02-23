Mi aspettavo un invito ma… Sanremo c’è la prima grana | la vip all’attacco è polemica

Katia Ricciarelli si lamenta perché non ha ricevuto l’invito alla serata dedicata a Pippo Baudo, scomparso lo scorso agosto. La cantante critica l’organizzazione, sottolineando di aver sperato di partecipare e di essere rimasta delusa. La sua dichiarazione ha acceso una discussione tra i fan e i colleghi, che si dividono tra chi condivide il suo disappunto e chi preferisce non commentare. La questione resta aperta, mentre il Festival si avvicina rapidamente.

Polemica alla vigilia del Festival di Sanremo 2026: Katia Ricciarelli ha dichiarato che si sarebbe aspettata un invito alla prima serata dedicata all’ex marito Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto. «Un invito ci stava», ha detto all’Adnkronos. La serata inaugurale, in programma martedì 24 febbraio, si aprirà con un omaggio a Pippo Baudo, storico volto della televisione italiana e protagonista di numerose edizioni del Festival. In platea sono attesi i figli del conduttore, Tiziana e Alessandro, oltre alla sua assistente Dina Minna. Quest’ultima, secondo quanto emerso, non siederà accanto al resto della famiglia durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Katia Ricciarelli su Sanremo: “È un Festival per Baudo, mi aspettavo un invito. Hanno chiamato la segretaria”Katia Ricciarelli non riceve un invito al Festival di Sanremo 2026, nonostante la manifestazione sia dedicata a Pippo Baudo, che ha diretto l’evento per anni.

Leggi anche: La «toga rossa» Silvia Albano ad Atreju: «Non mi aspettavo l’invito»

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Sanremo, Katia Ricciarelli: Mi sarei aspettata invito per ricordare Pippo Baudo; Superlega, nel successo della Sir contro Piacenza c'è il marchio di Max Colaci; Rotta su Berlino! Squadra in viaggio per l’ultimo match della fase a gironi di Champions; Block Devils, tenere duro. Le parole di coach Lorenzetti sul momento della squadra e l’ultima gara del girone di Champions.

Katia Ricciarelli su Sanremo: È un Festival per Baudo, mi aspettavo un invito. Hanno chiamato la segretariaKatia Ricciarelli non è stata invitata al Festival di Sanremo 2026, che sarà in parte dedicato a Pippo Baudo, scomparso ad agosto ... fanpage.it

Mi aspettavo un invito ma…. Sanremo, c’è la prima grana: la vip all’attacco, è polemicaPolemica alla vigilia del Festival di Sanremo 2026: Katia Ricciarelli ha dichiarato che si sarebbe aspettata un invito alla prima serata dedicata all’ex ... thesocialpost.it

#Sanremo, #SalDaVinci: ho atteso 17 anni per tornare, non me lo aspettavo" x.com

askanews. . #Sanremo, #SalDaVinci: ho atteso 17 anni per tornare, non me lo aspettavo" - facebook.com facebook