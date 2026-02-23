Mezzo migliaio di pile fuori norma | partono le denunce multe per 25mila euro a due negozi

La scoperta di circa 500 pile non conformi in due negozi ha portato a multe complessive di 25.000 euro. La polizia locale ha sequestrato il materiale dopo aver riscontrato che le pile provenivano dalla Cina e non rispettavano le norme di sicurezza italiane. I negozianti rischiano ora sanzioni più gravi se continueranno a vendere prodotti irregolari. La verifica delle forniture continuerà per garantire la sicurezza dei consumatori.

Costituiscono un rischio, perché potrebbero rilasciare sostanze corrosive, oltre al fatto che non hanno le avvertenze in italiano. A quanto apprende TriestePrima anche l'importanzione sarebbe stata illegale. Indaga la polizia locale Negli ultimi giorni la polizia locale ha sequestrato in due negozi un totale di 496 pile di produzione cinese non conformi alle normative. A effettuare i sequestri il nucleo di Polizia commerciale, che stava facendo dei controlli appositi. Gli agenti hanno multato gli esercenti per oltre 25mila euro, segnalandoli all'autorità giudiziaria. Si tratta, come ha scritto il Comune in una nota, di prodotti che possono diventare pericolosi: il fatto che non siano normati può portare a fuoriuscite delle sostanze chimiche interne (come il litio, che può provocare ustioni e danneggiare gli apparecchi elettronici), a surriscaldamenti e a cortocircuiti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

