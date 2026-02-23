Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Il maltempo ha causato numerosi disagi in tutta la regione Umbria, dove le previsioni meteo indicano piogge intense e vento forte per i prossimi giorni. La protezione civile ha aggiornato le previsioni per martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, prevedendo temporali e possibili allagamenti in alcune zone. Le autorità raccomandano massima attenzione e precauzioni per chi si sposta. Le condizioni meteo potrebbero influire sui trasporti e sulle attività quotidiane.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 23 febbraio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "tempo stabile per l'espansione verso il Mediterraneo occidentale dell'anticiclone delle Azzorre". Per quanto riguarda l'Umbria martedì 24 febbraio "inizialmente parzialmente nuvoloso per nubi basse, ma in dissolvimento nel corso della mattinata. Venti: deboli o assenti. Temperature: in locale lieve aumento le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime".