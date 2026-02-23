Messina | scelta mia far giocare Poeta vittoria fondamentale

Messina ha deciso di far giocare Poeta, influenzando così il risultato della partita. La sua scelta ha portato a una vittoria importante contro una squadra avversaria molto agguerrita. Poeta ha segnato punti decisivi negli ultimi minuti, dimostrando di essere fondamentale per la strategia della squadra. La decisione di inserire il giocatore ha suscitato molte discussioni tra tifosi e analisti. Ora, la squadra si prepara alla prossima sfida con questa vittoria alle spalle.

In serata decisiva, Olimpia Milano ha portato a casa una Coppa Italia coronando un percorso competitivo costruito da un gruppo solido e da una guida tecnica che ha saputo valorizzare le risorse a disposizione. La vittoria emerge come esito di un lavoro collettivo, capace di superare momenti difficili e di consolidare un atteggiamento vincente all’interno di una stagione intensa. La vittoria rispecchia un percorso segnato dall’impegno dello staff guidato da Peppe e dai collaboratori. La proprietà ha individuato nel tecnico designato per il futuro la figura di riferimento, anticipando scelte chiave per il presente e il futuro della squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Basket, Peppe Poeta: “Guduric, Nebo e Lorenzo Brown protagonisti di una vittoria importantissima”Peppe Poeta analizza la vittoria dell'Olimpia Milano contro il Real Madrid, un risultato fondamentale nella prima sfida giocata all'Allianz Cloud.

Perché Messina ha fatto bene a dimettersi dall'Olimpia Milano: la scelta dei giocatori e dei ruoli, la mancanza di feelingHa fatto bene Ettore Messina a dimettersi, così come è stata saggia la decisione di Leo Dell’Orco, presidente dell’Olimpia e plenipotenziario del gruppo Armani, ad accogliere le dimissioni del tecnico ... corriere.it

Comunali Messina, malumori in parte degli elettori di centrodestra per la scelta di Scurria: "è un ex Ds, serviva un sindaco pontista" - facebook.com facebook