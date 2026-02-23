Messico violenze | almeno 26 vittime
Le violenze in Messico, causate dall'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come 'El Mencho', hanno provocato almeno 26 vittime. Tra queste ci sono una donna incinta al terzo mese e 17 agenti delle forze dell'ordine, tra cui membri della Guardia Nazionale, un funzionario della Procura e una guardia carceraria. Le autorità confermano che gli scontri sono aumentati nelle ultime ore, con molti civili coinvolti. La situazione rimane molto tesa nella regione.
3.30 Sono almeno 26 al momento i decessi confermati dalle autorità a seguito delle violenze in Messico per l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho',il capo del cartello di Jalisco Tra le vittime civili figurano una donna al terzo mese di gravidanza e 17 agenti delle forze dell'ordine: 15 membri della Guardia Nazionale, un agente della Procura e una guardia carceraria. Sul fronte criminale si registrano 8 decessi.La polizia ha inoltre arrestato 27 persone.11 per gli episodi di violenza e 14 per i saccheggi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
