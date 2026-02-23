Messico violenze | almeno 26 vittime

Le violenze in Messico, causate dall'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come 'El Mencho', hanno provocato almeno 26 vittime. Tra queste ci sono una donna incinta al terzo mese e 17 agenti delle forze dell'ordine, tra cui membri della Guardia Nazionale, un funzionario della Procura e una guardia carceraria. Le autorità confermano che gli scontri sono aumentati nelle ultime ore, con molti civili coinvolti. La situazione rimane molto tesa nella regione.