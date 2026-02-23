Messico ucciso El Mencho | scenario da guerra civile il colpo che può stravolgere il mondo

L'eliminazione di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, avviene a causa di una lunga operazione delle forze di sicurezza messicane. La sua morte provoca reazioni forti sia in Messico che negli Stati Uniti, dove molti vedono una possibilità di indebolire il narcotraffico. La crisi tra le bande criminali si intensifica e le strade si svuotano, mentre le autorità cercano di mantenere l’ordine in un momento di grande tensione. La situazione rimane molto delicata e imprevedibile.

L'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, il famigerato El Mencho re del narcotraffico mondiale, fa esultare gli Stati Uniti e scatena il caos in Messico, precipitato in uno scenario da guerra civile. "El Mencho non è più il fantasma inafferrabile che ha terrorizzato il Messico per oltre un decennio", recita la lapidaria dichiarazione con cui le autorità dell'esercito regolare messicano hanno confermato la morte del leader del Cartello di Jalisco Nuova Generazione (CJNG), abbattuto durante un'imponente operazione militare nel cuore delle montagne della Sierra Madre occidentale. La fine di quello che era considerato l'uomo più ricercato del mondo segna un punto di svolta epocale nella guerra al narcotraffico, ponendo fine a una caccia all'uomo che vedeva coinvolte le agenzie di intelligence di mezzo pianeta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

