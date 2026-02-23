Messico sospeso campionato di calcio

La Federcalcio messicana ha sospeso il campionato di calcio dopo le violenze avvenute in città. La decisione è stata presa a causa dell’uccisione del leader del Cartello Jalisco Nueva Generación, che ha scatenato tensioni tra i tifosi. Durante gli scontri, alcuni gruppi si sono affrontati con pietre e fumogeni, costringendo le autorità a intervenire. La partita tra Querétaro e Jurez è stata annullata per motivi di sicurezza, lasciando molti spettatori delusi.

1.12 A seguito delle violenze dopo l'uccisione del leader del Cartello Jalisco Nueva Generacion (Cjng), la Federcalcio messicana (Fmf) ha annunciato la sospensione della partita di prima divisione in programma tra il Querétaro e il Jurez nella città di Querétaro. Sospese anche le partite in programma per domenica della Liga Premier (seconda divisione) e della Expansion League MX (promozione) nelle città di Guadalajara, Puerto Vallarta y Tampico, così come le partite della lega femminile,. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Messico, spari in campo da calcio: 11 morti e 12 feriti a SalamancaUn grave episodio di violenza si è verificato in un campo da calcio a Salamanca, nello stato di Guanajuato, Messico.

Sparatoria in un campo da calcio in Messico: ci sono almeno undici mortiUna sparatoria avvenuta domenica pomeriggio in un campo da calcio a Loma de Flores, Salamanca, Messico, ha provocato almeno undici vittime.

Every Formula 1 Drivers' Champion Explained

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Norris vince il GP del Messico da dominatore e torna leader del campionato con 1 punto su Piastri. Secondo posto per LeclercHa dominato, non ha sbagliato nulla, è riuscito a tenere la prima posizione subito dopo la partenza in quel rettifilo lungo 1200 metri e alla fine ha intascato i 25 punti del vincitore. Lando Norris ... leggo.it

IL MESSICO HA SOSPESO LE FORNITURE DI PETROLIO A CUBA A CAUSA DELLA MINACCIA DA PARTE DEGLI STATI UNITI DI IMPORRE DAZI COMMERCIALI, MA CONTINUERÀ A INVIARE AIUTI UMANITARI - la Presidente messicana Claudia - facebook.com facebook