Messico | partite della Liga MX rinviate dopo l’uccisione de El Mencho E questa estate c' è il Mondiale

L’uccisione di un importante narcotrafficante ha portato al rinvio delle partite della Liga MX, poiché la violenza si è intensificata in diverse zone del Messico. La rappresaglia ha causato la morte di 26 persone e ha reso impossibile mantenere gli eventi sportivi in programma. Le autorità temono che la situazione possa peggiorare prima dell’inizio del Mondiale estivo, previsto tra poche settimane. La tensione continua a salire nel paese.

Una domenica di tensione profonda ha sconvolto il Messico. La morte di Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, noto come “El Mencho”, leader del potente Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha scatenato violente reazioni in numerosi stati e avuto impatti anche sul mondo del calcio, con il rinvio di diverse partite della Liga MX per motivi di sicurezza. La notizia della morte del boss criminale è arrivata nel pieno della stagione calcistica messicana, costringendo la Federación Mexicana de Fútbol a rinviare quattro partite della Liga MX e della Liga femminile programmate per domenica, inclusi alcuni match di alto profilo come Queretaro–Juarez e il Clásico femminile tra Chivas e América. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Le violenze in Messico dopo l’uccisione di “El Mencho”Il cartello che controllava una delle organizzazioni criminali più potenti del Messico ha reagito con violenza all’uccisione di “El Mencho”.

Ondata di violenze in Messico dopo l’uccisione del narcotrafficante El MenchoIl 22 febbraio, il Messico ha vissuto un’escalation di violenza subito dopo l’uccisione di un noto narcotrafficante durante un’operazione militare.

Messico, almeno 26 morti negli scontri: scuole chiuse e stop campionati di calcio. La presidente Sheinbaum: State calmiViolenze in tutto il paese dopo l'uccisione del narcotrafficante. La presidente Sheinbaum: Mantenere la calma ... ilfattoquotidiano.it

