Messico nel caos | l’uccisione di El Mencho ferma il calcio Mondiali sotto esame

L’uccisione di “El Mencho” ha provocato un’ondata di violenza che ha bloccato le partite di calcio in tutto il Messico. Le forze dell’ordine hanno messo in atto operazioni intense per contenere i gruppi criminali coinvolti, causando sospensioni e paura tra i tifosi. La situazione ha spinto le autorità sportive a prendere decisioni drastiche per garantire la sicurezza, lasciando il Paese senza eventi sportivi ufficiali. La domanda ora è come riprendere il ritmo normale.

Il Messico si risveglia in uno stato di assedio che travalica i confini della cronaca nera per travolgere le istituzioni sportive del Paese. In seguito all’operazione di polizia che ha portato all’uccisione di Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, leader del potentissimo Cartello di Jalisco Nuova Generazione, un’ondata di violenza senza precedenti ha travolto lo Stato di Jalisco e le regioni limitrofe. Il bilancio è drammatico: almeno 26 vittime, decine di arresti e 65 blocchi stradali operati da gruppi criminali che hanno incendiato autobus e paralizzato le arterie federali. In questo scenario di guerriglia urbana, il calcio messicano è stato costretto a una brusca frenata, sollevando interrogativi inquietanti sulla sicurezza a pochi mesi dai Mondiali di calcio che il Paese ospiterà insieme a Stati Uniti e Canada. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Messico nel caos dopo l’uccisione di El Mencho: 26 morti, incendi e voli cancellatiL’operazione delle forze dell’ordine ha provocato almeno 26 vittime tra morti e feriti, causando incendi e voli cancellati in diverse città messicane.

Messico nel caos dopo l'uccisione di El Mencho, il ricercato numero 1 tra i narcos: violenze in tutto il PaeseNemesio Oseguera Cervantes, noto come “El Mencho”, è stato ucciso durante un’operazione delle forze dell’ordine, causando una serie di scontri in diverse regioni del Messico.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Il Messico nel caos: almeno 26 morti negli scontri dopo l’uccisione di El Mencho, ricercato numero uno tra i narcos; Messico: l'esercito uccide il boss dei Narcos, Paese nel caos; Messico nel caos dopo l’uccisione di El Mencho: incendi e blocchi stradali. Video; Messico nel caos dopo l'uccisione di El Mencho. Sparatorie e incendi, saccheggi e almeno 26 morti.

Messico nel caos dopo l'uccisione del Mencho, il signore della droga di Jalisco. Almeno 58 mortiUna delle figure più ricercate e pericolose del narcotraffico mondiale è caduta. Il Dipartimento della Difesa messicano ha confermato ufficialmente la morte di Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, meglio ... msn.com

Messico: l'esercito uccide il boss dei Narcos, Paese nel caosNel corso degli scontri e degli agguati seguiti all'uccisione in Messico di 'El Mencho', il boss del Cártel Jalisco Nueva Generación (Cjng), sono morti 25 soldati della Guardia Nazionale. ansa.it

MESSICO & "NUVOLE"!! Messico nel caos, esercito uccide El Mencho: narcos attaccano dopo la morte del boss. Nemesio Oseguera era ricercato anche negli Usa, su di lui taglia di 15 milioni di dollari... Alle 20 puntata (extralarge) di #blob... x.com

Il Messico sprofonda nel caos e nella violenza dopo l'uccisione del capo del cartello di Jalisco: sparatorie e blocchi stradali tra narcos ed esercito. Sospesi alcuni voli - facebook.com facebook