Messico nel caos dopo l' uccisione di El Mencho il ricercato numero 1 tra i narcos | violenze in tutto il Paese

Nemesio Oseguera Cervantes, noto come “El Mencho”, è stato ucciso durante un’operazione delle forze dell’ordine, causando una serie di scontri in diverse regioni del Messico. La sua morte ha scatenato violenze e tensioni tra gruppi rivali, con sparatorie e blocchi stradali frequenti. Le autorità cercano ora di mantenere l’ordine mentre le comunità temono un aumento delle attività criminali. La situazione rimane molto instabile in molte zone del paese.

È caos in Messico dopo la cattura e l’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto “El Mencho”, fondatore e leader del Cartel Jalisco Nueva Generacion (Cjng). Su di lui – ricercato numero uno tra i narcos – pendeva una taglia di 15 milioni di dollari. Alla sua morte sono scoppiati violenti scontri in diverse zone del Paese tra bande di narcos e polizia: ci sarebbero almeno 26 vittime. Ucciso El Mencho, il leader dei narcos L'operazione e il coinvolgimento degli Usa Messico nel caos Chi era Nemesio Oseguera Cervantes Ucciso El Mencho, il leader dei narcos Le forze speciali messicane hanno eliminato il signore della droga più ricercato al mondo: Nemesio Oseguera, detto “El Mencho”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

