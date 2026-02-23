Messico nel caos dopo la morte di El Mencho | almeno 26 morti e decine di arresti

L’uccisione di “El Mencho”, leader del Cartello Jalisco, ha scatenato un'ondata di violenza in Messico, causando almeno 26 morti e decine di arresti. Le autorità confermano che la rappresaglia ha portato a scontri armati tra gruppi rivali e a distruzioni di proprietà pubbliche e private. I recenti eventi hanno portato il Paese in uno stato di emergenza, mentre le forze di sicurezza intensificano le operazioni anti-crimine. Le tensioni continuano a crescere nella regione.