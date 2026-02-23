Messico l' esercito uccide il superboss dei narcos | caos e guerra di successione
Nemesio Oseguera Cervantes, noto come 'El Mencho', è stato ucciso dall'esercito messicano, che ha agito per smantellare il suo potente cartello. L'operazione militare ha coinvolto numerosi soldati e ha avuto luogo in una zona controllata dal narcotraffico. La morte del boss ha provocato un vuoto di potere, alimentando scontri tra fazioni rivali. La notizia ha già suscitato reazioni tra le forze di sicurezza e i gruppi criminali.
"Nemesio Oseguera Cervantes, il famigerato 'El Mencho', non è più il fantasma inafferrabile che ha terrorizzato il Messico per oltre un decennio". Con questa dichiarazione lapidaria, le autorità dell'esercito regolare messicano hanno confermato la morte del leader del Cartello di Jalisco Nuova Generazione (CJNG), abbattuto durante un'imponente operazione militare nel cuore delle montagne della Sierra Madre occidentale. La fine di quello che era considerato l'uomo più ricercato del mondo segna un punto di svolta epocale nella guerra al narcotraffico, ponendo fine a una caccia all'uomo che vedeva coinvolte le agenzie di intelligence di mezzo pianeta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
