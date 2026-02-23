Messico l' esercito uccide il superboss dei narcos | caos e guerra di successione

Nemesio Oseguera Cervantes, noto come 'El Mencho', è stato ucciso dall'esercito messicano, che ha agito per smantellare il suo potente cartello. L'operazione militare ha coinvolto numerosi soldati e ha avuto luogo in una zona controllata dal narcotraffico. La morte del boss ha provocato un vuoto di potere, alimentando scontri tra fazioni rivali. La notizia ha già suscitato reazioni tra le forze di sicurezza e i gruppi criminali.