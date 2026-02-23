Messico in fiamme dopo l’uccisione di El Mencho | violenze nelle città

L’uccisione di “El Mencho” ha scatenato violenze diffuse in diverse città messicane. Le rivolte dei narcos hanno portato a incendi di veicoli e a strade deserte in Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Guanajuato e Puerto Vallarta, dove i gruppi criminali cercano di dimostrare il loro potere. Le tensioni sono esplose subito dopo l’annuncio dell’operazione militare che ha eliminato il noto boss della droga. Le autorità temono un’escalation delle violenze nelle prossime ore.

Veicoli in fiamme e città deserte dietro le rivolte dei narcos per la morte del signore della droga. Michoaca'n, Jalisco, Oaxaca, Guanajuato e Puerto Vallarta sono tra le località messicane colpite dalle rivolte dei narcos dopo l'uccisione del potente signore della droga, Nemesio "El Mencho" Oseguera in un'operazione militare. Città deserte e veicoli dati alle fiamme sono il quadro che le immagini restituiscono della situazione attuale, in una spirale di violenza che non da cenni di cedimento (fonte Ansa Video). Le violenze in Messico dopo l'uccisione di "El Mencho"Il cartello che controllava una delle organizzazioni criminali più potenti del Messico ha reagito con violenza all'uccisione di "El Mencho". Ondata di violenze in Messico dopo l'uccisione del narcotrafficante El MenchoIl 22 febbraio, il Messico ha vissuto un'escalation di violenza subito dopo l'uccisione di un noto narcotrafficante durante un'operazione militare.