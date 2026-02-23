Messico eliminato il super narcotrafficante El Mencho | il cartello scatena la guerra per le strade

La morte di “El Mencho” è avvenuta durante un’operazione delle forze armate messicane, che mirava a neutralizzare il capo del cartello. La sua eliminazione ha scatenato una serie di scontri tra gruppi rivali nel Jalisco, con incendi e blocchi stradali che hanno coinvolto diverse città. Le autorità hanno rafforzato i controlli per contenere la violenza e fermare le ripercussioni di questa perdita. La situazione resta critica nelle zone interessate.

Il più potente narcotrafficante del Messico è morto in un’operazione dell’esercito e nel giro di poche ore il suo cartello ha trasformato il Jalisco in un teatro di scontri armati, incendi e blocchi stradali. “El Mencho” e il suo narco-impero. Nemesio Oseguera, noto come “El Mencho”, leader del Cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG), è deceduto domenica dopo essere rimasto gravemente ferito in uno scontro a fuoco con le forze speciali nella cittadina di Tapalpa. Secondo il ministero della Difesa, l’operazione puntava alla cattura. Le truppe sarebbero state attaccate dalle guardie del corpo del boss. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Ondata di violenze in Messico dopo l’uccisione del narcotrafficante El MenchoIl 22 febbraio, il Messico ha vissuto un’escalation di violenza subito dopo l’uccisione di un noto narcotrafficante durante un’operazione militare.

Messico nel caos dopo l’uccisione di El Mencho, il narcotrafficante più pericoloso al mondo: 26 morti, aeroporti assaltati e città in fiammeL’uccisione di El Mencho, il narcotrafficante più ricercato, ha scatenato il caos in Messico.

Il capo del Cartello Jalisco Nueva Generacion è stato eliminato in un blitz dell’esercito messicano. Almeno 26 morti negli scontri scoppiati in varie zone del Paese dopo la notizia della sua morte. L'operazione è stata supportata dall'intelligence Usa - facebook.com facebook