Messico a ferro fuoco dopo l’uccisione di El Mencho | l’operazione voluta da Trump contro il traffico di Fentanyl

El Mencho è stato ucciso durante un'operazione militare che mira a fermare il traffico di Fentanyl, droga che ha causato molte morti negli Stati Uniti. La missione, condotta congiuntamente da forze messicane e americane, ha portato a uno scontro armato nel cuore del territorio messicano. Questa azione nasce dalla pressione degli Stati Uniti, desiderosi di bloccare le forniture di sostanze illegali provenienti dal Sud America. La situazione rimane molto tesa nelle zone coinvolte.

Una droga che ha messo in ginocchio gli Usa e contro cui Donald Trump non si rassegna. La lotta al narcotraffico ha portato gli Stati Uniti a collaborare con il Messico al fine di uccidere uno dei boss ritenuti responsabili del traffico di Fentanyl dal Paese sudamericano al territorio statunitense. Dopo l'arresto di Maduro in Venezuela, questo nuovo blitz segna il proseguimento delle azioni dell'amministrazione Usa in Sud America Il tardo pomeriggio di ieri ha segnato un improvviso giro di boa nella storia del Messico. In una operazione congiunta svolta dalle autorità messicane e statunitensi, Nemesio Osegura Cervantes, detto “El Mencho“, fondatore e capo del Cartello Jalisco Nueva Generacion (Cjng) è stato ucciso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Le violenze in Messico dopo l'uccisione di "El Mencho"

Messico, caos dopo l'uccisione di El Mencho, capo del cartello di Jalisco.

