messi sconfitto 3 0 ha provato a intrufolarsi nella stanza riservata agli arbitri video

Messi, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Los Angeles FC in MLS, ha tentato di entrare nella stanza degli arbitri per discutere alcune decisioni. La sua richiesta di confronto è nata dalla frustrazione per alcune chiamate che ha ritenuto ingiuste. Nonostante i suoi tentativi, non è riuscito ad accedere all’area riservata. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito a questo episodio inaspettato.

Dopo aver perso 3-0 contro il Los Angeles Fc in Mls, Messi voleva parlare con gli arbitri per alcune decisioni prese, entrando nella loro stanza riservata allo stadio, ma non ci è riuscito. L’ argentino dell’Inter Miami non subirà quindi alcuna sanzione disciplinare. Come riportato da Rmc Sport: Frustrato dalle decisioni arbitrali dopo la sconfitta contro il Los Angeles Fc (3-0), Lionel Messi aveva cercato di entrare nella stanza riservata agli arbitri. Le autorità del calcio nordamericano non sanzioneranno comunque il giocatore dell’ Inter Miami. La stagione è iniziata male per Messi. La Lega nordamericana ha aperto un’indagine per tornare su una scena alla fine della partita, dove la “Pulga” è stato filmato mentre cercava di entrare nella stanza riservata agli arbitri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leo Messi ha provato a calmare i tifosi in India, un politico lo ha fermato: cosa è successoDurante un evento a Calcutta, Leo Messi ha cercato di calmare i tifosi infuriati, ma il suo tentativo è stato interrotto da un politico locale.

Arbitri, il presidente Zappi a processo (ha fatto pressioni per promuovere Orsato e Braschi): aveva provato a patteggiareLa Procura Figc ha messo a giudizio Antonio Zappi, presidente dell’Aia, accusato di aver fatto pressioni per promuovere gli arbitri Orsato e Braschi.

Inter Miami, esordio amaro: battuta 3-0 dal LAFCL' Inter Miami, campione in carica della Major League Soccer, ha iniziato la nuova stagione con una sconfitta netta per 3-0 contro il Los Angeles FC. La partita, disputata al Memorial Coliseum di Los ... it.blastingnews.com

Leo Messi non basta: il debutto dell’Inter Miami da campione in carica della Mls è un incubo, il Los Angeles Fc dell’ex Tottenham Son strapazza la squadra del presidente David Beckham 3-0 Instagram / Apple TV - facebook.com facebook