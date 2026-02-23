Mercato Juventus l’impatto a bilancio di acquisti e cessioni nel 2025-26 Le cifre e tutti i dettagli

Il mercato della Juventus nel 2025-26 ha portato a un impatto significativo sul bilancio, causato dall’acquisto di nuovi giocatori e dalla cessione di alcuni elementi chiave. La società ha investito oltre 50 milioni di euro in trasferimenti, vendendo diversi calciatori per consolidare le finanze. Questa operazione ha modificato le entrate e le spese, influenzando le strategie future. La determinazione dei numeri ufficiali accompagna l’andamento della stagione.

Mercato Juventus, l’impatto a bilancio di acquisti e cessioni nel 2025-26. Vediamo insieme di seguito le cifre e tutti i relativi dettagli. La Juve ha delineato con estrema precisione l’andamento economico della prima fase della stagione, focalizzandosi sugli accordi raggiunti nello scorso ottobre con Luciano Spalletti e il suo gruppo di lavoro. La relazione finanziaria ufficiale del club analizza nel dettaglio i movimenti legati alla compravendita dei calciatori, offrendo una fotografia chiara delle strategie societarie. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Secondo quanto emerge dai documenti pubblicati, le operazioni concluse nella prima fase della Campagna Trasferimenti 20252026 hanno determinato un incremento del capitale investito pari a 51,7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri alla Juve, ecco quale sarà il suo impatto a bilancio. Tutti i dettagli e le cifre dell’operazione di mercatoL’arrivo di En-Nesyri alla Juventus rappresenta un’operazione importante per il club, con implicazioni sia sul campo sia in termini di bilancio.

Juventus, quale impatto ha avuto la buonuscita a Tudor sui conti del club. Le cifre ufficiali scritte a bilancioLa Juventus ha registrato un aumento dei costi a causa della buonuscita di Igor Tudor, che ha lasciato il suo ruolo in modo anticipato.

Calciomercato JUVE 2025/26 — TUTTI gli ACQUISTI, le CESSIONI e i CONTI

