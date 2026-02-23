Mercato di Mola gli ambulanti chiedono status di categoria disagiata | Attendiamo un incontro con Decaro

Gli ambulanti di Mola chiedono lo status di categoria disagiata dopo aver incontrato il governatore pugliese, che ha visitato il mercato locale. La richiesta nasce dai persistenti problemi di sicurezza e dai ritardi nelle autorizzazioni. Gli operatori manifestano insoddisfazione per le difficoltà quotidiane e sperano di ottenere risposte concrete. La loro richiesta sarà discussa in un prossimo incontro con il sindaco, ancora da fissare ufficialmente.

Il presidente della Regione Puglia ha sondato, di persona, il malcontento degli operatori durante la sua visita fra le bancarelle di sabato scorso Il governatore pugliese ha potuto sondare direttamente fra le bancarelle il malcontento degli ambulanti di Mola. Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, si è recato sabato scorso negli spazi del mercato settimanale allestito nella cittadina in provincia di Bari. Al presidente, riporta l'ufficio di presidenza dell'associazione CasAmbulanti, “è stata ribadita la richiesta di riconoscimento dello Status di Categoria Disagiata per gli Ambulanti che sono i più esposti alle condizioni meteorologiche estremamente mutate”. 🔗 Leggi su Baritoday.it

