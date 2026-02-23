Meloni | Traditori in divisa giustizia implacabile a Rogoredo

Giorgia Meloni ha espresso sgomento dopo che un uomo legato al traffico di droga è stato ucciso nel boschetto di Rogoredo. La causa risiede nelle recenti tensioni tra forze dell’ordine e criminalità nel quartiere. La presidente del Consiglio ha condannato le violenze e chiesto maggiore attenzione alla sicurezza. La vicenda ha acceso un dibattito sulla presenza di gruppi armati tra gli spacciatori. La situazione resta molto tesa nel cuore di Milano.

Meloni: sgomento per gli sviluppi di Rogoredo. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il suo sgomento per gli ultimi sviluppi sull'uccisione di uno spacciatore nel noto boschetto della droga di Rogoredo. Se quanto ipotizzato trovasse conferma, si tratterebbe di un fatto gravissimo, un tradimento nei confronti della nazione e della dignità delle Forze dell'Ordine. La dichiarazione arriva mentre le indagini della Polizia di Stato, su delega della Procura di Milano, sono in corso per fare luce sulla vicenda. Meloni ha sottolineato la profonda rabbia all'idea che l'operato di chi tradisce la divisa possa sporcare il lavoro dei tantissimi uomini e donne che ogni giorno proteggono la sicurezza del Paese con abnegazione e sacrificio.