Meloni smonta il FantaSanremo | Notizie false il Festival è realtà

Giorgia Meloni ha chiarito che le voci sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo sono false, spiegando che si tratta di notizie inventate. La premier ha sottolineato che il Festival si svolge regolarmente e non è un'idea fantasiosa, come circolato online. La sua presa di posizione mira a contrastare la diffusione di informazioni errate su un evento di grande rilevanza pubblica. La questione ha attirato l’attenzione sui rischi della disinformazione.

La smentita di Meloni sul FantaSanremo: tra ironia e allarme per la disinformazione. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha smentito con fermezza le voci sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo, definendole inventate e ribadendo che non si tratta di un gioco di fantasia. La vicenda, che ha coinvolto anche il conduttore Carlo Conti, solleva interrogativi sul confine tra realtà e finzione nell’informazione e sul ruolo dei social media nella diffusione di notizie non verificate. Meloni ha chiarito che le voci sulla sua presenza alla prima serata del Festival sono state smentite immediatamente da Palazzo Chigi e dallo stesso Conti, ma la polemica sembra non voler cessare, con il conduttore incalzato nuovamente in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Giorgia Meloni smentisce la sua presenza all’Ariston: “Il FantaSanremo è un gioco per gli appassionati del Festival. Le notizie dovrebbero restare nel mondo reale”. Renzi: “Bene, ora verrà in Parlamento a discutere di tasse?”Giorgia Meloni ha chiarito di non partecipare all’Ariston, sottolineando che il FantaSanremo è un passatempo tra fan del Festival.

