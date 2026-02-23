Meloni scuote il caso Rogoredo | Sgomento e rabbia sarebbe tradimento della nazione

Meloni esprime rabbia e sdegno dopo l’uccisione di un pusher nel boschetto di Rogoredo, causata secondo lei da comportamenti irresponsabili. La presidente del Consiglio critica duramente quanto accaduto, definendo il fatto un tradimento nei confronti della nazione. La sua reazione si aggiunge alla forte preoccupazione generale sulla sicurezza nel quartiere, dove l’episodio ha acceso un dibattito acceso tra cittadini e autorità. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Le parole della presidente del Consiglio arrivano nel pieno della tempesta che si è abbattuta su Rogoredo, dopo gli ultimi sviluppi sull’uccisione di un pusher nel cosiddetto “boschetto della droga”. Da Roma, nel tardo pomeriggio del 23 febbraio 2026, Giorgia Meloni interviene con una presa di posizione netta, che non lascia spazio a interpretazioni: se le ipotesi investigative dovessero trovare conferma, si tratterebbe di un fatto “gravissimo”, un vero e proprio “tradimento nei confronti della nazione”. La premier parla di sgomento e di “profonda rabbia” all’idea che il comportamento di chi tradisce la divisa possa “sporcare” il lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine, che operano – sottolinea – con abnegazione e senso delle istituzioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Meloni sul poliziotto di Rogoredo: "Sgomento, sarebbe tradimento della Nazione. Implacabili con chi sbaglia"

Rogoredo, Meloni: "Il poliziotto ha tradito la Nazione e l'onore delle forze dell'ordine"

