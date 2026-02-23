Meloni sbotta su Sanremo | Notizia inventata niente passerella all’Ariston

Giorgia Meloni ha dichiarato che le voci sulla sua presenza a Sanremo sono false, dopo aver ricevuto numerosi messaggi da cittadini confusi. La premier ha spiegato che nessun accordo è stato preso e che non parteciperà alla manifestazione. La sua posizione chiara arriva in risposta alle indiscrezioni diffuse in rete e sui social. Meloni ha aggiunto che non ci sono piani per un intervento sul palco dell’Ariston.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene per smentire le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni su una sua presunta partecipazione alla prima serata del Festival di Sanremo. In un messaggio pubblicato sui social, la premier definisce la notizia "totalmente inventata", sottolineando come fosse già stata smentita ufficialmente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso conduttore Carlo Conti. Nonostante le precisazioni, la questione sarebbe stata nuovamente sollevata durante una conferenza stampa, riaccendendo il dibattito mediatico. Meloni invita quindi a distinguere tra informazione e speculazione, richiamando con ironia il "FantaSanremo", il gioco parallelo seguito dagli appassionati del Festival.