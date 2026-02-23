Meloni | rapidità su Sanremo ma lentezza su sanità e caro vita

Pietro Lorefice critica la premier Meloni perché si muove in fretta su questioni di spettacolo, come Sanremo, mentre affronta con calma i problemi reali del Paese, come sanità e costi della vita. La sua polemica nasce dalla percezione che l’attenzione del governo si concentri su eventi mediatici più che su questioni di fondo. L’attenzione si concentra sulle priorità e sulla gestione delle crisi quotidiane dei cittadini.

Il senatore del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice ha criticato la rapidità con cui la premier Giorgia Meloni interviene su questioni mediatiche, come la sua presunta partecipazione al Festival di Sanremo o il caso Andrea Pucci, a fronte di una lentezza percepita su problemi concreti del Paese. In una nota, Lorefice ha evidenziato la necessità di un'azione più tempestiva su temi cruciali come la sanità, il caro vita, la crisi industriale e la sicurezza. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui il dibattito politico si concentra su priorità diverse, con il presidente Mattarella impegnato in un sopralluogo a Niscemi per questioni ambientali.