Meloni | Io all’Ariston? Notizia inventata non siamo al Fantasanremo

La premier Meloni ha chiarito che la notizia della sua partecipazione all’Ariston è falsa, accusando chi l’ha diffusa di averla inventata. La smentita arriva dopo voci circolate sui social e alcuni giornali online. Meloni sottolinea che non parteciperà alla manifestazione e che non ci sono accordi in tal senso. La sua posizione mette fine a ogni supposizione sulla sua presenza durante i giorni del festival.

Come già annunciato in conferenza stampa la premier Meloni smentisce la sua presenza al Festival di Sanremo. «Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti», scrive sui social la premier Giorgia Meloni.