Meloni visita Verona per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, portando un messaggio di gratitudine e celebrazione. La premier si presenta davanti al pubblico con un discorso energico, sottolineando come le competizioni abbiano coinvolto milioni di italiani e rafforzato il senso di unità nazionale. Durante l’evento, si ferma a scambiare qualche parola con gli atleti e i volontari presenti. La città si prepara a concludere ufficialmente questa edizione sportiva, mentre il pubblico attende il suo intervento.

(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2026 "Le Olimpiadi ci hanno regalato emozioni indimenticabili e un orgoglio che accompagnerà l'Italia ancora a lungo. Grazie ai nostri atleti, che con talento, sacrificio e spirito di squadra hanno fatto risuonare il nome dell'Italia nel mondo con risultati straordinari". Lo ha scritto sui social la Premier. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Le Olimpiadi dell’eccellenza e la chiusura all’Arena di Verona con Meloni. Ci sarà anche Trump?Le Olimpiadi dell’eccellenza si concludono domani all’Arena di Verona, dopo settimane di gare e eventi che hanno attirato migliaia di spettatori.

Gabry Ponte all’Arena di Verona per la chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026Gabry Ponte ha portato musica e energia all’Arena di Verona per chiudere le Olimpiadi Milano Cortina 2026, attirando migliaia di spettatori.

Meloni arriva a Verona per la chiusura delle Olimpiadi

Argomenti discussi: Gli occhi del mondo su Verona, verso il gran finale olimpico con la premier Meloni. Assente il presidente Trump; Milano-Cortina, gran finale all’Arena tra spettacolo e misure di sicurezza: ci sarà anche la premier Meloni; Meloni domenica a Verona per la cerimonia di chiusura dei Giochi; Verona già pronta per Trump: l'incognita della visita del presidente Usa e il piano per la cerimonia di chiusura dei Giochi.

Meloni a Verona, sicurezza rafforzata con cecchini e droni per finaleChiusura dei Giochi Milano Cortina, Verona blindata per la sicurezza Chi: le autorità italiane, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il pr ... assodigitale.it

Nella 12esima giornata dei Giochi arrivano altri due podi per l'Italia che sale a 26 totali. Oltre all'argento delle atlete dello short track davanti alla premier Giorgia Meloni arriva il bronzo di Pellegrini e Barp nella sprint dello sci di fondo alle spalle della Norvegia x.com