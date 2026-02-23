La decisione di bloccare i lavori sulla mega antenna nasce dalla constatazione che l’ordinanza è stata emessa troppo tardi, quando la struttura era già in costruzione da settimane. L’azienda che ha installato l’antenna sostiene che, se fosse stato possibile intervenire prima, si sarebbe fatto. La questione riguarda anche le tempistiche di intervento e la validità delle autorizzazioni rilasciate. La discussione resta aperta sulla reale efficacia delle misure adottate.

"Se un’ ordinanza per fermare i lavori si può davvero fare oggi, ad antenna su, si poteva fare anche 10 giorni fa prima che la montassero, perché giuridicamente dall’avvio del cantiere a oggi non risulta essere cambiato nulla". Così il presidente del comitato tutela Salute Vallesina, Massimo Gianangeli sul caso che infiamma la città di Jesi. E’ prevista per oggi la firma da parte del sindaco dell’ ordinanza contingibile ed urgente che facendo leva sul "principio di precauzione" intende bloccare l’installazione dei ripetitori nel palo installato in via dei Merciai mercoledì scorso all’insaputa di tutti, anche della giunta Fiordelmondo (anche se in assemblea pubblica l’ex consigliere Marco Giampaoletti ha parlato della presenza dei vigili mentre i camion della ditta esecutrice dei lavori faceva manovra). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Antenna nel mirino, "è vicina a case e scuole. Va rimossa"A Melegnano, si apre una discussione sulla recente installazione di un'antenna per la telefonia mobile sulla torre dell'acquedotto in viale Lombardia.

Antenna di contrada Castelletta. Permessi e installazione nel mirinoAntenna di contrada Castelletta, installata senza adeguate autorizzazioni, ha suscitato polemiche online.

Argomenti discussi: Mega antenna nel mirino. Ordinanza per fermare i lavori: Ma così è solo propaganda.

Antenna nel mirino, è vicina a case e scuole. Va rimossaÈ polemica, a Melegnano, per l'installazione di un'antenna per la telefonia mobile in cima alla torre dell'acquedotto comunale, in viale Lombardia. L'amministrazione comunale non ha vigilato, Cap ...

