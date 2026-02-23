Medolla San Felice trionfa al 93? | gol decisivo e vetta consolidata

Il gol di Hoxha al 93° minuto ha regalato la vittoria al Medolla San Felice, portando la squadra in vetta alla classifica. La rete è arrivata in extremis, dopo un match combattuto contro una rivale agguerrita. La squadra ha dimostrato determinazione e solidità, consolidando il primato con sette punti di vantaggio sulle inseguitrici. La vittoria finale ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, che hanno festeggiato sul campo.

Il gol di Hoxha al 93? regala la vittoria al Medolla San Felice e allunga la capolista a +7 sulle inseguitrici. In un finale al cardiopalma, il Medolla San Felice ha strappato i tre punti preziosi contro la Riese grazie a un gol al 93? di Hoxha. La rete, arrivata nei minuti di recupero, ha permesso alla squadra di Semeraro di consolidare la vetta della classifica con un vantaggio di sette punti sulle seconde. La partita, giocata a Fabbrico, ha il Medolla San Felice passare in vantaggio al 10? con Serroukh, approfittando di un errore del portiere Codeluppi. La Riese ha reagito con Mazzoli al 18? e Manicardi al 39?, ma il Medolla ha ripreso il vantaggio con Franco al 74?. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ancona trionfa a Recanatese 4-2: doppietta Pecci e vetta consolidata nel girone D. Omaggio toccante a Ruspantini.L’Ancona ha vinto 4-2 a Recanatese, un risultato che non si vedeva da anni.

San Filippo Neri beffa Ospedaletti al 94?: gol decisivo in extremisSan Filippo Neri Albenga ha vinto contro l’Ospedaletti al 94° minuto, grazie a un gol decisivo in extremis.

La Riese, costretta ancora a giocare le proprie partite interne lontano dal suo campo ad oggi impraticabile, gioca una grande partita contro la capolista Medolla, meritando almeno il pareggio, e perde

Medolla traina San Felice. Una matricola ambiziosaComincia ufficialmente oggi la vita sportiva del nuovo Medolla San Felice, nato in estate dalla fusione fra a società biancoverde e quella giallorossa. Nuovo logo, prima squadra e giovanili divise fra ... ilrestodelcarlino.it

