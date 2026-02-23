Medici a 72 anni e scudo penale | le rivoluzionarie misure

Il Milleproroghe approvato oggi alla Camera consente a medici di 72 anni di continuare a esercitare, per via di una nuova misura introdotta per evitare la perdita di professionalità. La decisione mira a garantire la continuità assistenziale in molte strutture sanitarie, anche in presenza di limiti di età. Con 177 voti favorevoli, la legge include anche un nuovo scudo penale per alcuni operatori sanitari, che rimane ora sotto osservazione.

Il Milleproroghe approvato oggi alla Camera con 177 voti a favore, 93 contrari e 3 astenuti introduce misure eterogenee che vanno dalla sanità alle tasse, passando per il lavoro e le politiche sociali. Tra le novità più rilevanti, la possibilità per i medici ospedalieri di rimanere in servizio fino a 72 anni e la proroga dello scudo penale per i camici bianchi. Il decreto, che evita l’aumento delle multe stradali e proroga i bonus per le assunzioni, è stato al centro di dibattiti per le proposte escluse, come la rottamazione quater e l’Opzione donna. L’Italia affronta una carenza di personale medico, e il governo ha deciso di intervenire con una misura concreta: i dirigenti medici e sanitari potranno restare in servizio fino a 72 anni, su base volontaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

