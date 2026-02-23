medaglie di legno da parigi a milano scese da 19 a 9

Il medagliere di legno ha visto un calo da 19 a 9 premi tra Parigi e Milano, provocato da una maggiore attenzione alle performance reali. Questo cambiamento riflette una minore presenza di atleti che, pur partecipando, non riescono a salire sul podio. La riduzione delle medaglie di legno indica una competizione più equilibrata e più concentrata sui risultati concreti. Gli atleti affrontano ora sfide più intense per ottenere premi effettivi.

C'è un medagliere non ufficiale del quale nessun atleta vorrebbe far parte. Specie poi se si tratta di quello di una Olimpiade. Sono le famose medaglie di legno, ovvero i quarti posti che significano stare fuori dal podio. Niente cordicina al collo con il metallo prezioso, niente mascotte, solo pacche sulle spalle, abbracci consolatori da parte di allenatori, famigliari o amici e persino un invito al Quirinale (l'8 aprile prossimo) insieme ai colleghi di Nazionale più fortunati. A Parigi 2024 furono 19, stavolta appena nove considerando però il minor numero di discipline (16, la metà dei Giochi estivi) e il numero di titoli (116, erano 329 nell'edizione francese).

Scherma, cinque medaglie per gli azzurri da Hong Kong a ParigiLe medaglie conquistate dagli atleti italiani di scherma, da Hong Kong a Parigi, testimoniano il costante impegno e la crescita di questa disciplina nel nostro Paese.

Olimpiadi, oggi 7 medaglie da assegnare – Il programma del 19 febbraioOggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina, sette medaglie d’oro sono in palio, e tra le gare spicca il debutto dello scialpinismo.

