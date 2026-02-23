Medaglie azzurre | 6,5 milioni per 30 podi ma l’Italia resta quarta

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha deciso di assegnare 6,5 milioni di euro ai atleti che hanno conquistato 30 medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La cifra deriva dalle prestazioni eccellenti degli sportivi italiani durante l’evento, che ha visto la partecipazione di oltre 4.000 atleti. Nonostante i risultati, l’Italia si posiziona ancora al quarto posto nel medagliere. Le premiazioni si svolgeranno nelle prossime settimane in diverse città italiane.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) dovrà sborsare 6 milioni e 570mila euro per premiare i medagliati delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Un investimento che riflette il record storico di 30 medaglie conquistate dagli atleti azzurri, ma che lascia l’Italia al quarto posto nel medagliere finale. La cifra, al lordo delle tasse, deriva dai premi stabiliti per ogni tipo di medaglia: 180mila euro per l’oro, 90mila per l’argento e 60mila per il bronzo. A beneficiare di questa distribuzione sono 19 atleti per le medaglie d’oro, 13 per quelle d’argento e 33 per i bronzi, con alcune medaglie condivise tra più atleti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Italia quarta nel medagliere, 30 podiL’Italia si trova al quarto posto nel medagliere dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, grazie a 30 podi conquistati finora.

RECORD ITALIA! Tutte le 30 medaglie AZZURRE alle olimpiadi #MilanoCortina2026L’Italia ha stabilito un record storico con 30 medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, raggiungendo il miglior risultato mai ottenuto ai Giochi Invernali.

