Me ne sono andata dal Tg1 con un biglietto in bacheca Vespa? Permaloso A Fede davo calci sotto il tavolo La tv di oggi è raffazzonata | così Angela Buttiglione

Angela Buttiglione ha lasciato il Tg1 nel 1993, lasciando un biglietto nella bacheca. La causa deriva dal suo atteggiamento deciso e dalla frustrazione verso la gestione della testata. Nonostante siano passati molti anni, molte persone la riconoscono ancora per strada e si avvicinano per parlare. Angela è stata la prima donna a condurre il telegiornale delle 20 su Rai1 e ha ricoperto ruoli di rilievo in Rai. La sua presenza resta viva nella memoria del pubblico.

Malgrado non sia più in video dal 1993, c’è ancora gente che per strada la riconosce e la ferma. Lei è Angela Buttiglione, prima donna a condurre il Tg delle 20 su Rai1 e poi direttore di Rai Parlamento e della TGR. Nel 2009 la pensione e la decisione di ritirarsi completamente dal video. In una lunga intervista concessa a Liberoquotidiano.it commenta, a proposito della tv di oggi: “È raffazzonata, superficiale, nella quale non si controllano più le notizie. C’è impreparazione professionale”, e aggiunge, a proposito del modo attuale di fare il tg: “Hanno una conduzione sempre più teatrale, non va bene”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Angela Buttiglione si confessa: "Il video è una droga, smettere non è facile"Angela Buttiglione si confessa: il video è una droga, smettere non è facile.

