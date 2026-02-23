Max Pezzali torna a Sanremo dalla nave | In gara toccai il punto più basso meglio ospite

Max Pezzali ha deciso di partecipare alle cinque serate di Sanremo a bordo della nave Costa Toscana, a causa della sua esperienza negativa in gara. In passato, l’artista ha dichiarato di aver raggiunto il punto più basso proprio durante il suo debutto sul palco dell’Ariston. Questa volta, invece di salire sul palco, si esibirà come ospite a bordo della nave, che si trova davanti alla città dei fiori. La sua presenza si fa notare tra le compagnie di artisti e pubblico.

Max Pezzali torna a Sanremo, ma questa volta lontano dal palco dell’Ariston. Sarà protagonista delle cinque serate “esterne” del Festival a bordo della Costa Toscana, la nave ormeggiata davanti alla città dei fiori che ospiterà gli show intitolati The Party Boat. Un ritorno simbolico, dopo un rapporto mai semplice con la gara in prima persona. «Meglio ospite, faccio quello che so fare», racconta in un’intervista a Repubblica. Cinque serate tematiche tra fumetti e immaginario pop. Da domani al 28 febbraio, Pezzali proporrà cinque spettacoli diversi, ciascuno con un tema legato ai momenti più iconici della sua carriera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

