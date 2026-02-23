Max Pezzali ospite a Sanremo 2026 i legami con la destra dalla tessera del Fronte della Gioventù ad Atreju

Max Pezzali partecipa a Sanremo 2026 e suscita interesse per il suo passato politico. La sua tessera del Fronte della Gioventù e l'impegno in Atreju sono diventati argomento di discussione. La sua carriera musicale si intreccia con un passato che molti non conoscono. La sua presenza in questa edizione del festival ha riacceso i riflettori sulle sue radici politiche. Ora si aspetta di scoprire come affronterà questa parte della sua vita pubblica.

Il cantante Max Pezzali sarà ospite a Sanremo 2026 con cinque show “in esterna” sulla nave Costa Toscana e ribadisce in una intervista che penserà solo a cantare, senza messaggi sull’attualità. Tornano però i riferimenti alla destra: la tessera del Fronte della Gioventù a 14 anni, il concerto ad Atreju nel 2011 e la vicenda, smentita, dell’inno di AN. Max Pezzali ospite a Sanremo 2026: cinque serate sulla nave Max Pezzali sarà ospite “in esterna” a Sanremo 2026 con cinque show sulla nave Costa Toscana. L’idea, nelle sue parole da una intervista rilasciata a Repubblica, nasce da una passione per “location strane” e “luoghi non convenzionali come una nave da crociera”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sanremo 2026, Max Pezzali ospite fisso a bordo della nave del FestivalPer la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, Max Pezzali sarà il primo ospite fisso a bordo della nave del festival.

Sanremo 2026, Max Pezzali è il primo super ospite del FestivalSanremo 2026 si arricchisce del primo grande ospite: Max Pezzali.

Max Pezzali a Sanremo 2026! Sì, ma sulla nave!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Max Pezzali: Dopo un brutto Sanremo volevo chiudere con la musica; Cosa fa Max Pezzali a Sanremo: le 5 serate The Party Boat su Costa Toscana (ma è solo l’inizio); Omaggio in Lego a Max Pezzali, super ospite a Sanremo; Max Pezzali: In gara a Sanremo toccai il punto più basso. Meglio ospite, faccio quello che so fare.

Max Pezzali: In gara a Sanremo toccai il punto più basso. Meglio ospite, faccio quello che so fareDurante il festival, il cantante è protagonista di cinque live a tema sulla nave Costa Toscana ferma davanti alla città. Per andare all’Ariston ti devi ... repubblica.it

MAX PEZZALI da martedì sulla nave e a dicembre la residency di sei concerti a Santa Giulia a Milano [Info e Biglietti]Un video sui social ha acceso la curiosità dei fan di Max Pezzali: il cantautore osserva una cartina dell’Europa, segna città e mostra biglietti e passaporto. newsic.it

Sanremo 2026: bagno di folla per Fedez e Tommaso Paradiso, stasera c’è Max Pezzali – la festa è partita Brindisi con Carlo Conti e Nicola Savino, aperto il villaggio di Tv sorrisi e canzoni. Domani al via la gara - facebook.com facebook

Max Pezzali: “In gara a Sanremo toccai il punto più basso. Meglio ospite, faccio quello che so fare” x.com