Mauro Guerra condannato l' Enpa non incasserà il rimborso | Non eravamo più tra le parti civili

Mauro Guerra viene condannato per un fatto legato a un caso di tutela animale, ma l’Enpa non riceverà il risarcimento richiesto. La causa si è conclusa con una decisione giudiziaria, anche se l’associazione aveva abbandonato il ruolo di parte civile. La sentenza conferma la responsabilità di Guerra, mentre l’Enpa ha deciso di non richiedere più il risarcimento. La vicenda si conclude con questa decisione, lasciando aperte alcune questioni legate alla tutela degli animali.

L'associazione animalista precisa la propria posizione al termine del processo, con la sentenza di condanna che ha disposto una serie di risarcimenti alle parti civili Arriva la sentenza di condanna, ma l'associazione non incasserà il risarcimento previsto per le parti civili. L'Enpa di Ravenna interviene a seguito dell'esito del processo a Mauro Guerra, conclusosi il 18 febbraio al Tribunale di Ravenna con una condanna a 4 anni e 2 mesi per l'ex veterinario di Sant'Antonio. "Vogliamo precisare che l’Enpa non incasserà né la provvisionale di 5.000 euro, né le spese legali liquidate, perché in data 12 maggio 2023 si era deciso di revocare la costituzione di parte civile in precedenza depositata". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

