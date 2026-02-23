Mattarella vola a Niscemi | lavoriamo per la città

Il presidente della Repubblica Mattarella si reca a Niscemi dopo la frana che ha danneggiato diverse abitazioni. La sua visita mira a rassicurare i cittadini e a mostrare vicinanza alle famiglie colpite. Durante l'incontro, ha promesso di seguire da vicino gli interventi di assistenza e ricostruzione. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione sulla situazione, mentre i residenti attendono risposte concrete. La giornata prosegue con incontri con le autorità locali e i volontari.

Il presidente della Repubblica Mattarella vola a Niscemi, nel territorio ferito dalla frana: la mia visita perché il sostegno si mantenga alto, ha assicurato il capo dello Stato ai cittadini che hanno perso la casa. Servizio di Clara Iatosti e Barbara Masulli TG2000.