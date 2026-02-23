Mattarella in Sicilia | obiettivi strategici a Niscemi

Sergio Mattarella ha visitato Niscemi per discutere di progetti infrastrutturali legati alla difesa del territorio. La sua presenza è stata motivata dalla volontà di confrontarsi con le autorità locali su investimenti strategici per le aree interne. Durante la visita, ha ascoltato le esigenze della comunità e ha esaminato i piani di sviluppo che coinvolgono il comparto militare e civile. La visita si è conclusa con un incontro pubblico nella piazza principale.

Mattarella in Sicilia: visita istituzionale a Niscemi Il presidente della, Sergio Mattarella, è atterrato oggi a Comiso, in provincia di Ragusa, per una visita istituzionale a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. L'arrivo del capo dello Stato, avvenuto nel pomeriggio, segna l'inizio di un tour che promette di fare luce su temi di rilevanza nazionale. La scelta di Comiso come punto di partenza non è casuale. La città, conosciuta per il suo aeroporto militare, rappresenta un nodo strategico nel contesto siciliano. Con un clima mite, 18 gradi oggi, Comiso offre un contrasto marcato con le temperature più rigide del nord Italia, sottolineando la diversità geografica e climatica del Paese.