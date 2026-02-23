Mattarella a Niscemi sorvolo e visita nella scuola I cittadini | Non si dimentichi di noi

Sergio Mattarella ha visitato Niscemi per mostrare vicinanza ai cittadini colpiti dalla frana che ha danneggiato alcune abitazioni. Il presidente ha sorvolato l’area e ha incontrato alcuni residenti, ascoltando le loro richieste e preoccupazioni. La visita si è concentrata sulla ricostruzione e sulla sicurezza, con un particolare sforzo di rassicurare la comunità. La gente ha manifestato il desiderio di essere coinvolta nelle decisioni future.

È stato un applauso ad accogliere Sergio Mattarella a Niscemi. Il presidente della Repubblica è arrivato intorno alle 12 nel Comune siciliano colpito da una frana poche settimane fa e, oltre al sindaco Massimilano Conti e al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, c'erano centinaia di cittadini. Mattarella si è fermato a parlare con loro per qualche istante prima di cominciare il sopralluogo. «Presidente - hanno gridato alcuni cittadini - non si dimentichi di noi». Poi, il giro per sorvolare sulla zona rossa colpita dalla frana. Infine, altri applausi: «Grazie per essere venuto». Non solo la zona più colpita.