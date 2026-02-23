Mattarella a Niscemi il sorvolo in elicottero del presidente

Sergio Mattarella si è recato a Niscemi per visitare le zone colpite dalla frana del 25 gennaio, causata da intense piogge. Durante il sopralluogo, il presidente ha osservato i danni e si è spostato in elicottero sopra il territorio. La visita mira a valutare direttamente i danni e le esigenze della comunità locale. La presenza del capo dello Stato ha attirato l’attenzione degli abitanti e delle autorità. La giornata prosegue con incontri e sopralluoghi sul campo.

© Lapresse.it - Mattarella a Niscemi, il sorvolo in elicottero del presidente

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Niscemi, il paesino in provincia di Caltanissetta colpito da una frana lo scorso 25 gennaio. Il Capo dello Stato è stato accolto dal sindaco di Niscemi Massimiliano Valentino Conti e dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. Nelle immagini il sorvolo in elicottero del presidente.