Mattarella a Niscemi | frana danni e speranze da ricostruire

La frana a Niscemi ha provocato danni alle abitazioni e interrotto le strade principali, spingendo il governo locale a intervenire. La presenza del Capo dello Stato si è concentrata sull’area colpita, con l’obiettivo di valutare di persona la situazione e rassicurare la popolazione. La visita ha attirato numerosi residenti e volontari impegnati nelle operazioni di ricostruzione. La strada da percorrere resta lunga, mentre si cerca di individuare le soluzioni più efficaci.

Niscemi sotto gli occhi del Capo dello Stato: la mappa della crisi. Oggi Sergio Mattarella, presidente della, ha scelto di recarsi a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per un sopralluogo a sorpresa. La località è stata recentemente colpita da una frana, e il capo dello Stato ha deciso di osservare da vicino l’area interessata dall’evento, sorvolandola in elicottero. La visita, di carattere lampo, include anche un incontro con il sindaco Massimiliano Conti, che fornirà un aggiornamento dettagliato sulla situazione. Nel pomeriggio, Mattarella si sposterà a Palermo per partecipare alla Giornata dell’Orgoglio dell’Avvocatura al Teatro Massimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ciclone Harry: 1,2 miliardi per ricostruire Calabria, Sardegna e Sicilia, priorità a Niscemi colpita da frana.Il governo italiano ha approvato un decreto da oltre 1,2 miliardi di euro per aiutare le zone colpite dal ciclone Harry, che ha causato danni ingenti a Calabria, Sardegna e Sicilia.

Frana Niscemi, il sindaco di Gela: "Mettiamo a disposizione aree dove ricostruire"Il sindaco di Gela, Giuseppe Terenziano Di Stefano, ha annunciato che il Comune mette a disposizione aree per chi ha perso le case nella frana a Niscemi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Niscemi, blitz di Meloni. Subito in Cdm 150 milioni per le case e contro la frana; Qual è la situazione della frana di Niscemi: parla il geologo; Meloni torna a Niscemi e annuncia un decreto per mercoledì: In arrivo per il Comune 150 milioni per la frana; Meloni a Niscemi: 'Ricostruzione e indennizzi priorità. Tempi rapidi'.

Visita a sorpresa del Presidente Mattarella a NiscemiIl Capo dello Stato atterrerà a Comiso per proseguire per Niscemi dove incontrerà anche il sindaco Massimiliano Conti che farà il punto sulla situazione. Subito dopo raggiungerà Palermo dove partecipe ... rainews.it

Mattarella oggi a Niscemi: visita a sorpresa sui luoghi della franaIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso stamane a Niscemi. Lo si apprende da ambienti politici locali. La visita a sorpresa permetterà al Presidente di sorvolare l'area devastata da ... msn.com

Blitz di Mattarella a Niscemi x.com

A Niscemi arriva il presidente Sergio Mattarella: la visita a sorpresa del Capo dello Stato agli sfollati Prima un sorvolo in elicottero sui luoghi del disastro e poi il trasferimento a Palermo per la Giornata dell’Orgoglio dell’Avvocatura, in programma al Teatro Mas - facebook.com facebook