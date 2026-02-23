Mattarella a Niscemi dopo il disastro una donna lo avvicina | Ho perso una figlia le parlo col cuore in mano fate presto

Sergio Mattarella visita Niscemi dopo la frana che ha causato gravi danni, causata da intense piogge nelle ultime settimane. Durante la visita, una donna si avvicina al presidente e gli chiede aiuto per trovare risposte rapide, raccontando di aver perso una figlia in quella tragedia. La scena si svolge tra lacrime e richieste di intervento immediato. Il presidente ascolta attentamente, mentre intorno si percepisce un senso di emergenza e dolore.

In un clima di profonda commozione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato in visita a Niscemi, centro siciliano duramente colpito da una frana devastante che ha messo in ginocchio il territorio. Tuttavia, oltre all’emergenza idrogeologica, la visita è stata segnata da un incontro improvvisato che ha spostato i riflettori su un’altra piaga che affligge l’area: la pericolosità delle infrastrutture viarie locali. Mentre il Capo dello Stato attraversava le zone colpite, è stato avvicinato da una cittadina locale la cui storia ha rotto il protocollo ufficiale. Con grande compostezza, la donna ha rivolto un appello diretto al Presidente, ricordando la tragedia che ha colpito la sua famiglia proprio su quella strada che oggi appare ancora più precaria. 🔗 Leggi su Cultweb.it

